Ступак намерена выступить на ОИ-2022 практически во всех лыжных гонках

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Российская лыжница Юлия Ступак сообщила, что собирается выступить на Олимпиаде 2022 года в Пекине практически во всех дисциплинах.
Ступак намерена выступить на ОИ-2022 практически во всех лыжных гонках
  • РИА Новости

«Как раз недавно обсуждали это с Маркусом и пришли к тому, что хотим стартовать практически во всех видах. Это на самом деле нормально. Когда человек стартует на каждой дистанции, это означает, что он хорошо себя чувствует, находится в хорошей форме, быстро восстанавливается и уверен в себе. Если же какую-то из дистанций спортсмен пропускает, значит, он не слишком готов или знает за собой какую-то слабость. Я, в принципе, уже сейчас знаю, чего хочу, знаю, каким и на какой дистанции будет рельеф, просто сейчас об этом рановато говорить», — сказала Ступак в интервью RT.

Ранее Ступак заявила, что не ставит перед собой задачу опередить конкретно 14-кратную чемпионку мира Терезу Йохауг.

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