Малафеев: «Спартак» выглядит опасно перед матчем с «Зенитом»

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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России по футболу между командой из Санкт-Петербурга и московским «Спартаком».
Малафеев: «Спартак» выглядит опасно перед матчем с «Зенитом»
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«Спартак» действительно неплохо смотрится в последних матчах, команда выглядит опасно, и к матчу с ним нужно подготовиться», — цитирует его ТАСС.

Малафеев напомнил, что «Зенит» проиграл два матча подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ) и один в Лиге чемпионов. Поэтому команде из Санкт-Петербурга сейчас необходим положительный импульс, который поможет придать победа над «Спартаком».

«Но в целом я не могу сказать, что есть какой-то кризис. Безусловно, отрицательное настроение присутствует в команде после поражений, и это невозможно игнорировать», — добавил он.

Помочь «Зениту» не смогут дисквалифицированный  полузащитник Далер Кузяев и травмированный хавбек Магомед Оздоев. Под вопросом участие форвардов Малкома и Клаудиньо.

В лазарете «Спартака» находятся полузащитник Наиль Умяров и форвард Эсекьель Понсе. Защитник Самуэль Жиго дисквалифицирован.  

Матч 12-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» состоится 24 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:00 мск.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что «Зенит» при любых раскладах должен оставаться фаворитом матча со «Спартаком».

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