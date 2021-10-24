Малафеев: «Спартак» выглядит опасно перед матчем с «Зенитом»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России по футболу между командой из Санкт-Петербурга и московским «Спартаком».

«Спартак» действительно неплохо смотрится в последних матчах, команда выглядит опасно, и к матчу с ним нужно подготовиться», — цитирует его ТАСС.

Малафеев напомнил, что «Зенит» проиграл два матча подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ) и один в Лиге чемпионов. Поэтому команде из Санкт-Петербурга сейчас необходим положительный импульс, который поможет придать победа над «Спартаком».

«Но в целом я не могу сказать, что есть какой-то кризис. Безусловно, отрицательное настроение присутствует в команде после поражений, и это невозможно игнорировать», — добавил он.

Помочь «Зениту» не смогут дисквалифицированный полузащитник Далер Кузяев и травмированный хавбек Магомед Оздоев. Под вопросом участие форвардов Малкома и Клаудиньо.

В лазарете «Спартака» находятся полузащитник Наиль Умяров и форвард Эсекьель Понсе. Защитник Самуэль Жиго дисквалифицирован.

Матч 12-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» состоится 24 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:00 мск.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что «Зенит» при любых раскладах должен оставаться фаворитом матча со «Спартаком».