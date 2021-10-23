Аршавин: «Зенит» при любых раскладах должен оставаться фаворитом матча со «Спартаком»

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Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским клубом и московским «Спартаком».
Аршавин: «Зенит» при любых раскладах должен оставаться фаворитом матча со «Спартаком»
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«Трудно предсказать результат, хотя я считаю, что «Зенит» в любом составе, при любых раскладах на данный момент должен оставаться фаворитом этой игры. Тем более играет дома. И вообще — Сергей Богданович Семак разве проигрывал когда-то «Спартаку»? А если и да, то не в официальных матчах. Ожидаю, что и в этот уикенд «Зенит» победит», — цитирует Аршавина «Матч ТВ»

Матч 12-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» состоится 24 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — 19:00 мск.

Ранее экс-капитан «Зенита» предположил, кто может заменить Клаудиньо и Малкома в матче со «Спартаком».

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