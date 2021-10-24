Бекхэм станет лицом ЧМ-2022 в Катаре и заработает £150 млн

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Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм станет лицом чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.
Бекхэм станет лицом ЧМ-2022 в Катаре и заработает £150 млн
  • Reuters

По информации The Sun, о сотрудничестве будет объявлено в ноябре. Бекхэм согласился на сделку, которая принесёт ему £15 млн (около €18 млн) в год. Соглашение между сторонами будет рассчитано на десять лет. Весь этот период Бекхэм будет послом Катара. Перед заключением контракта футболиста уверили в том, что болельщики в Катаре будут в безопасности.

«Дэвид верит в приверженность Катара прогрессу и в то, что чемпионат мира по футболу может привести к значительным позитивным изменениям в стране. Он твёрдо верит в силу футбола в преодолении разногласий», — говорится в сообщении.

Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее Дэвид Бекхэм предложил Месси завершить карьеру в «Интер Майами».

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