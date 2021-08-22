Mirror: Бекхэм предложил Месси завершить карьеру в «Интер Майами»

Владелец клуба МЛС «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хочет, чтобы аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси завершил карьеру в клубе из Флориды (США).

Как сообщает Mirror, аргентинский нападающий уже начал вести переговоры с руководством американского клуба о возможном трансфере.

По информации СМИ, Месси недавно купил несколько домов в Майами.

10 августа Месси заключил с ПСЖ двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон.

34-летний аргентинец является воспитанником «Барселоны». Месси выступал за основную команду с 2004 года. Его контракт с каталонцами истёк 1 июля. 5 августа стороны объявили, что, несмотря на обоюдное желание продолжить сотрудничество, не смогут подписать новый контракт из-за правил Ла Лиги.

Ранее главный тренер французского ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал, когда Месси сможет дебютировать за команду.