Mirror: Бекхэм предложил Месси завершить карьеру в «Интер Майами»
Как сообщает Mirror, аргентинский нападающий уже начал вести переговоры с руководством американского клуба о возможном трансфере.
По информации СМИ, Месси недавно купил несколько домов в Майами.
10 августа Месси заключил с ПСЖ двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон.
34-летний аргентинец является воспитанником «Барселоны». Месси выступал за основную команду с 2004 года. Его контракт с каталонцами истёк 1 июля. 5 августа стороны объявили, что, несмотря на обоюдное желание продолжить сотрудничество, не смогут подписать новый контракт из-за правил Ла Лиги.
Ранее главный тренер французского ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал, когда Месси сможет дебютировать за команду.