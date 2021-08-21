Почеттино рассказал, когда Месси сможет дебютировать за ПСЖ

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Главный тренер французского ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал, когда аргентинский нападающий Лионель Месси сможет дебютировать за команду.

«Это была очень хорошая неделя для Месси. Следующая неделя длинная, и если всё пойдёт хорошо, мы надеемся, что он сможет быть в группе и будет частью команды на соревновательном уровне», — приводит слова Почеттино Olé.

10 августа Месси заключил с ПСЖ двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон. 

34-летний аргентинец является воспитанником «Барселоны». Месси выступал за основную команду с 2004 года. Его контракт с каталонцами истёк 1 июля. 5 августа стороны объявили, что, несмотря на обоюдное желание продолжить сотрудничество, не смогут подписать новый контракт из-за правил Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Месси пропустит матч ПСЖ с «Брестом».

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