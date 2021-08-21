Почеттино рассказал, когда Месси сможет дебютировать за ПСЖ

Главный тренер французского ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал, когда аргентинский нападающий Лионель Месси сможет дебютировать за команду.

«Это была очень хорошая неделя для Месси. Следующая неделя длинная, и если всё пойдёт хорошо, мы надеемся, что он сможет быть в группе и будет частью команды на соревновательном уровне», — приводит слова Почеттино Olé.

10 августа Месси заключил с ПСЖ двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон.

34-летний аргентинец является воспитанником «Барселоны». Месси выступал за основную команду с 2004 года. Его контракт с каталонцами истёк 1 июля. 5 августа стороны объявили, что, несмотря на обоюдное желание продолжить сотрудничество, не смогут подписать новый контракт из-за правил Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Месси пропустит матч ПСЖ с «Брестом».