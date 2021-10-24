Губерниев прокомментировал победу Фёдора Емельяненко над Джонсоном

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу Фёдора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном в главном бою турнира Bellator 269, который прошёл в Москве.
Губерниев прокомментировал победу Фёдора Емельяненко над Джонсоном
  • © Bellator Social (Bellator MMA)

«Результат вовсе не неожиданный, я перед поединком всё так и предсказывал. Если Фёдор не выиграл бы быстро, то шансов бы не было. С учётом того, что давно прошёл пик Фёдора, он полегче, но он более разноплановый боец. Поэтому ставка была сделана на быстрый бой, на стремительную победу, и коршуном он одолел соперника, с чем я его и поздравляю», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он также высказался о возможном завершении карьеры Емельяненко.

«Он должен сам принимать решение о завершении карьеры. Мы думали, что он уже её закончил, а он бац: вернулся и победил. Фёдор — человек очень одарённый до спорта, у него правильная философия, он режимщик. Такие люди могут быть долго высоко в спорте, так что не удивлюсь, если Фёдор ещё кого-нибудь победит. Не стал бы его сейчас отправлять на пенсию. Люди, впитавшие русский дух, безусловно, нужны», — добавил Губерниев.

45-летний Емельяненко нокаутировал Джонсона уже в первом раунде на турнире Bellator 269 в Москве.

Ранее Александр Емельяненко отказался комментировать победу брата над Джонсоном.

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