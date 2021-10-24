Кокер высказался о возможном возвращении Шлеменко в Bellator

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал о возможном возврашении в промоушен бывшего чемпиона организации россиянина Александра Шлеменко.

«Шлеменко был чемпионом, когда я пришёл в Bellator в 2014 году. Его контракт закончился и не был продлён, потому что он хотел выступать здесь. Мы заинтересованы в его возвращении в Bellator», — сказал Кокер на пресс-конференции.

По его словам, Bellator пытается найти для него соперника, но не удаётся пока договориться с представителями российского бойца.

«В феврале будет бой Мусаси с Остином Вандерфордом. Возможно, Шлеменко подерётся с победителем этого боя.Если следующим летом мы будем проводить здесь турнир, а Шлеменко встретится с победителем этого поединка, будет очень интересно», — добавил Кокер.

На счету 37-летнего Шлеменко 61 победа и 13 поражений за карьеру, а также один бой признан не состоявшимся. Последний поединок в Bellator он провёл в октябре 2018 года.

Ранее Шлеменко заявил, что Фёдор Емельяненко победой над Тимоти Джонсоном доказал своё величие.