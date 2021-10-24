Глава Bellator ответил на вопрос о дальнейшей карьере Фёдора Емельяненко

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Президент Bellator Скотт Кокер признался, что ещё не обсуждал с легендарным российским бойцом смешанного стиля Фёдором Емельяненко его возможное продолжение карьеры.

«Ещё не разговаривал. Конечно, это его решение. Моё мнение, что он хочет продолжать. Но если он решит уйти, это было потрясающее завершение карьеры. Фёдор — человек, который достиг всего в MMA. Он не должен никому ничего доказывать. Каждый раз, когда он входит в клетку, это событие потрясающее само по себе», — заявил Кокер на пресс-конференции.

45-летний Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде в главном бою на Bellator 269 в Москве. Для него эта победа стала 40-й в карьере при шести поражениях и одном поединке, признанном несостоявшимся.

Ранее Фёдор Емельяненко заявил, что хотел бы провести свой последний бой в России.

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