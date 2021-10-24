Глава Bellator ответил на вопрос о дальнейшей карьере Фёдора Емельяненко
«Ещё не разговаривал. Конечно, это его решение. Моё мнение, что он хочет продолжать. Но если он решит уйти, это было потрясающее завершение карьеры. Фёдор — человек, который достиг всего в MMA. Он не должен никому ничего доказывать. Каждый раз, когда он входит в клетку, это событие потрясающее само по себе», — заявил Кокер на пресс-конференции.
45-летний Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде в главном бою на Bellator 269 в Москве. Для него эта победа стала 40-й в карьере при шести поражениях и одном поединке, признанном несостоявшимся.
Ранее Фёдор Емельяненко заявил, что хотел бы провести свой последний бой в России.