Фёдор Емельяненко заявил, что хотел бы провести свой последний бой в России

Легендарный российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко после победы над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator в Москве ответил, где бы хотел провести свой последний поединок.

«Дома сложнее выступать: слишком много внимания. Но хотел бы, чтобы российская публика ещё раз увидела, здесь поставить точку. Посмотрим, если Скотт захочет летом провести турнир, то кто-то из ребят побьётся. Мне не надо будет», — сказал Емельяненко на пресс-конференции.

45-летний Емельяненко нокаутировал Джонсона в первом раунде в главном бою на Bellator 269 в Москве. Для него эта победа стала 40-й в карьере при шести поражениях и одном поединке, признанном несостоявшимся.

Ранее Емельяненко заявил, что не чувствовал опасности в бою с Джонсоном.