Фёдор Емельяненко: не чувствовал опасности в бою с Джонсоном

Легендарный российский боец смешанного стиля Фёдора Емельяненко заявил, что не чувствовал опасности во время поединка с американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator в Москве.

«Опасности не чувствовал. Чувствовал, что быстрее его, чувствую хорошо дистанцию. А нокаут просто дело времени. Когда он упал, понял, что он отключился. Поблагодарили друг друга за бой. Он очень культурный, уважительный боец. Такие вызывают у меня уважение. Даже после поражения он очень культурно себя вёл», — сказал Емельяненко на пресс-конференции.

45-летний Емельяненко нокаутировал Джонсона в первом раунде в главном бою на Bellator 269. Для него эта победа стала 40-й в карьере при шести поражениях и одном поединке, признанном несостоявшимся.

Ранее Емельяненко высказался о своём будущем после победы над Джонсоном.