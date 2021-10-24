Емельяненко высказался о своём будущем после победы над Джонсоном

Легендарный российский боец смешанного стиля Фёдора Емельяненко рассказал о своём будущем после победы над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator в Москве.

«Скотт сказал, что можем заканчивать, да? По контракту ещё один бой. Хочу домой к своим девочкам. С ними будем решать о дальнейшем продолжении. Ну и со Скоттом. Я бы очень хотел, чтобы Валентин победил Бейдера и стал действующим чемпионом. Не временным», — сказал Емельяненко на пресс-конференции.

По его словам, он очень рад, что исход поединка стал для него благополучным и удалось обойтись без травм.

«Знаю, что моя семья меня очень ждёт. Не хочется, чтобы мои девочки росли без меня», — добавил Емельяненко.

45-летний Емельяненко нокаутировал Джонсона в первом раунде в главном бою на Bellator 269. Для него эта победа стала 40-й в карьере при шести поражениях и одном поединке, признанном несостоявшимся.

Ранее Емельяненко выразил мнение, что Джонсону надо было чуть лучше подготовиться.