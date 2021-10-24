Емельяненко высказался о своём будущем после победы над Джонсоном

Короткая ссылка
Легендарный российский боец смешанного стиля Фёдора Емельяненко рассказал о своём будущем после победы над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator в Москве.

«Скотт сказал, что можем заканчивать, да? По контракту ещё один бой. Хочу домой к своим девочкам. С ними будем решать о дальнейшем продолжении. Ну и со Скоттом. Я бы очень хотел, чтобы Валентин победил Бейдера и стал действующим чемпионом. Не временным», — сказал Емельяненко на пресс-конференции.

По его словам, он очень рад, что исход поединка стал для него благополучным и удалось обойтись без травм.

«Знаю, что моя семья меня очень ждёт. Не хочется, чтобы мои девочки росли без меня», — добавил Емельяненко.

45-летний Емельяненко нокаутировал Джонсона в первом раунде в главном бою на Bellator 269. Для него эта победа стала 40-й в карьере при шести поражениях и одном поединке, признанном несостоявшимся. 

Ранее Емельяненко выразил мнение, что Джонсону надо было чуть лучше подготовиться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить