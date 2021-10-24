Глава Bellator назвал невероятным выступление Емельяненко в бою с Джонсоном

Президент Bellator Скотт Кокер прокомментировал победу легендарного российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном на турнире в Москве.

«Я тоже фанат Фёдора. Мы называем его GOAT — величайший в истории. Его выступление сегодня было невероятным. Чтобы в 45 лет выдать такое — это потрясающе. Скорость, серия ударов. Тим — сильный оппонент, он победил Конго, Митриона. Не верится, что сегодня показал Фёдор. Пока дам ему время, чтобы он мог насладиться этой победой, отдохнуть. Потом будем обсуждать», — заявил Кокер на пресс-конференции.

45-летний Емельяненко нокаутировал Джонсона в первом раунде в главном бою на Bellator 269. Для него эта победа стала 40-й в карьере при шести поражениях и одном поединке, признанном несостоявшимся.

Ранее Кокер заявил, что Емельяненко поднялся на первое место в рейтинге тяжеловесов Bellator.