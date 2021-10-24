Кокер заявил, что Емельяненко поднялся на первое место в рейтинге тяжеловесов Bellator

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, как победа над американцем Тимоти Джонсоном изменит положение россиянина Фёдора Емельяненко в рейтинге бойцов-тяжеловесов в промоушене.

«Он побил второго номера. Это выдвинет его на первое место в топ-10», — заявил Кокер на пресс-конференции.

45-летний Емельяненко нокаутировал Джонсона в первом раунде в главном бою на Bellator 269. Для него эта победа стала 40-й в карьере при шести поражениях и одном поединке, признанном несостоявшимся.

Ранее чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков выразил мнение, что Фёдору Емельяненко рано завершать карьеру после победы над Джонсоном