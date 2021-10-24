Немков считает, что Фёдору Емельяненко рано завершать карьеру после победы над Джонсоном

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков отреагировал на победу легендарного российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном.

«Мы очень рады такой победе. Фёдор очень хорошо готовился к этому бою, и это труд. Он показал настоящий мастер-класс. После такого боя рано ещё завершать, думаю, всё ещё будет», — цитирует Немкова «Спорт-Экспресс».

45-летний Емельяненко нокаутировал Джонсона в первом раунде в главном бою на Bellator 269. Для него эта победа стала 40-й в карьере при шести поражениях и одном поединке, признанном несостоявшимся.

Ранее Емельяненко назвал большим событием прошедший турнир Bellator 269 в Москве.