Емельяненко назвал большим событием прошедший турнир Bellator 269 в Москве

Легендарный российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко после победы над американцем Тимоти Джонсоном высказался о прошедшем в Москве турнире Bellator 269.

«Очень счастлив, что турнир Bellator проходит сегодня в Москве. Рад, что вы, друзья, окунулись в эту атмосферу. Я и мои ребята давно не выступали в России, поэтому для нас это большое событие», — сказал Емельяненко после поединка.

Он также дал напутствие молодым бойцам.

«Хочу сказать молодым спортсменам: желания не должны расходиться с трудолюбием. Если вы хотите быть успешными в любом виде спорта, то нужно много работать», — добавил Последний Император.

45-летний Емельяненко нокаутировал Джонсона в первом раунде в главном бою на Bellator 269. Для него эта победа стала 40-й в карьере при шести поражениях и одном поединке, признанном несостоявшимся.

Ранее Емельяненко поделился эмоциями от победы над Джонсоном.