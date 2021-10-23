Фёдор Емельяненко: рад, что сегодня смог всех порадовать
«Я сегодня особенно рад, что смог вас порадовать победой над Джонсоном. Мои ребята все победили, идут без поражений. У нас уже есть два чемпиона. Надеюсь, что будет и третий. А затем будем готовить четвёртого», — сказал Фёдор Емельяненко после победы нокаутом над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 268 в Москве.
Чемпионами Bellator являются Валентин Молдавский (тяжёлый вес) и Вадим Немков (полутяжёлый вес).
Ранее Фёдор Емельяненко не стал отвечать на вопрос, является ли величайшим бойцом всех времён.