Фёдор Емельяненко: рад, что сегодня смог всех порадовать

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Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко признался, что ему приятны успехи бойцов его команды Fedor Team.

«Я сегодня особенно рад, что смог вас порадовать победой над Джонсоном. Мои ребята все победили, идут без поражений. У нас уже есть два чемпиона. Надеюсь, что будет и третий. А затем будем готовить четвёртого», — сказал Фёдор Емельяненко после победы нокаутом над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 268 в Москве.

Чемпионами Bellator являются Валентин Молдавский (тяжёлый вес) и Вадим Немков (полутяжёлый вес).

Ранее Фёдор Емельяненко не стал отвечать на вопрос, является ли величайшим бойцом всех времён.

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