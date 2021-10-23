ОКР выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона Веденина
«Олимпийский комитет России выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям Вячеслава Петровича», — говорится в сообщении на сайте ОКР.
Веденин скончался в возрасте 80 лет.
Он был первым советским лыжником, который выиграл золотую медаль в индивидуальной гонке на Олимпийских играх.
Это произошло на Играх-1972 в Саппоро, а потом на тех же соревнованиях спортсмен завоевал золото в эстафете.
Веденин после завершения карьеры работал тренером, спортивным судьей, являлся техническим делегатом Международной федерации лыжных гонок (FIS).
Ранее в Минспорта выразили соболезнования в связи со смертью Веденина.