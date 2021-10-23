В Минспорта выразили соболезнования в связи со смертью Веденина

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Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на новость о смерти двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Вячеслава Веденина.
В Минспорта выразили соболезнования в связи со смертью Веденина
  • РИА Новости

«Выражаю соболезнования родным и близким Вячеслава Петровича Веденина. Он был великим спортсменом, первым советским лыжником, завоевавшим золото в индивидуальной гонке на Олимпийских играх, четырёхкратным чемпионом мира. Он являлся примером для тысяч мальчишек и девчонок, которые шли заниматься в спортивные секции, мечтая достичь таких же высот», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что Веденин очень любил спорт и  искренне переживал за развитие лыжного спорта в России, а его уход из жизни является большой утратой.

Веденин после завершения карьеры работал тренером, спортивным судьей и являлся техническим делегатом Международной федерации лыжных гонок (FIS).

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выразила соболезнования в связи со смертью Веденина.

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