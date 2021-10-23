Дуглас Сантос заявил, что был бы готов выступать за сборную России в случае приглашения

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос ответил, готов ли выступать за сборную России.

«Если бы у меня был шанс сыграть за сборную России и такое предложение, то я воспользовался бы им. Многие бразильцы выступают за сборные других стран. Даже в Испании и Италии. В Бразилии огромное количеств игроков, далеко не у всех есть возможность выступать за национальную команду страны. При этом у каждого есть мечта сыграть на чемпионате мира против сильнейших игроков планеты. Потому ребята и решаются на смену футбольного гражданства. Это нормально», — цитирует Сантоса «РИА Новости».

Дуглас Сантос перешёл в «Зенит» из «Гамбурга» в 2019 году. В нынешнем сезоне бразилец сыграл в 11 матчах Российской премьер-лиги и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт Сантоса с «Зенитом» рассчитан до 2026 года.

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