Дубль Фодена помог «Манчестер Сити» разгромить «Брайтон» в АПЛ

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«Манчестер Сити» на выезде одержал победу над «Брайтоном» в матче девятого тура чемпионата Англии по футболу.
Дубль Фодена помог «Манчестер Сити» разгромить «Брайтон» в АПЛ
  • Reuters

Встреча прошла в Брайтон энд Хоув и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе «Сити» на 13-й минуте отличился Илкай Гюндоган, дубль оформил Фил Фоден, который забил на 28-й и 31-й минутах, а также на 95-й голом отметился Рияд Марез. У хозяев единственный гол на счету Алексиса Мак Аллистера, реализовавшего пенальти на 81-й минуте.

«Манчестер Сити» набрал 20 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Брайтон» (14) находится на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что «Челси» забил семь безответных мячей в ворота «Норвича» в матче АПЛ.

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