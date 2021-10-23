«Челси» забил семь безответных мячей в ворота «Норвича» в матче АПЛ

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«Челси» с крупным счётом переиграл в Лондоне «Норвич» в матче девятого тура чемпионата Англии по футболу.
«Челси» забил семь безответных мячей в ворота «Норвича» в матче АПЛ
  • Reuters

Игра, которая прошла на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», завершилась со счётом 7:0 в пользу лондонской команды.

Мячи забили Мэйсон Маунт (восьмая, 85-я и 90-я минуты), Каллум Хадсон-Одои (18-я), Рис Джеймс (42-я), Бен Чилуэлл (57-я), Максимилиан Ааронс (62-я, автогол).

Главный арбитр матча Эндрю Мэдли за вторую жёлтую карточку удалил с поля Бена Гибсона.

«Челси» (22 очка) закрепился на первом месте турнирной таблицы АПЛ. «Норвич» (2) занимает последнее место.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» обыграл на своём поле «Астон Виллу» в матче АПЛ.

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