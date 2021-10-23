«Арсенал» обыграл на своём поле «Астон Виллу» в матче АПЛ

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Лондонский «Арсенал» переиграл на своём поле в матче девятого тура чемпионата Англии по футболу «Астон Виллу».
«Арсенал» обыграл на своём поле «Астон Виллу» в матче АПЛ
  • AP
  • © Ian Walton

Игра, которая прошла на поле стадиона «Эмирейтс — Эшбертон Гроув», завершилась победой канониров со счётом 3:1.

Мячи забили Томас Парти (23-я минута), Пьер-Эмерик Обамеянг (45-я), Эмиль Смит (56-я), Джейкоб Рэмси (82-я)

Главный судья матча Крейг Поусон показал семь жёлтых карточек.

«Арсенал» (14 очков) поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Астон Вилла» (10) идёт на 13-й строчке. Лидирует в АПЛ «Челси» (19).

Ранее сообщалось, что начало матча «Сент-Этьен» — «Анже» отложено из-за беспорядков на стадионе.

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