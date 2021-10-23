Corriere di Bergamo: «Аталанта» готова продать Миранчука за €15 млн
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Как сообщает Corriere di Bergamo, «Аталанта» может расстаться с россиянином, чтобы зимой подписать контракт с вингером «Сассуоло» Жереми Бога.
Это связано с тем, что для регистрации ивуарийского игрока обязательно необходим трансфер легионера на выход.
Миранчук присоединился к «Аталанте» в 2020 году. В нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах команды и отметился одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» должна продать Миранчука в зимнее трансферное окно.