Милонов отреагировал на проблему с визами у российских фигуристов для участия в Skate Canada

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко высказался о ситуации у российских фигуристов с получением виз, необходимых для выступления на этапе серии Гран-при в канадском Ванкувере.

«Канада дискредитирует себя в качестве площадки проведения международных соревнований. Недопустимо использовать сложности в получении визы, чтобы не допустить спортсмена на состязания. Это в чистом виде вмешательство», — цитирует Милонова Metaratings.

По его мнению, в случае развития ситуации стоит рассмотреть дисквалификацию Канады в качестве спортивной площадки для международных соревнований. Депутат также считает, что на данный момент стоит вмешаться российскому МИД.

«Наша делегация едет не просто в гости к ним, чтобы посмотреть на трансгендерность людей, они едут туда поучаствовать в соревнованиях. Канадцы понимают, что опять их трансгендерность будет рыдать в платочек, когда наши фигуристы победят. Получается, что они пытаются снять с пробега сильных таким вот подлым образом», — добавил парламентарий.

Этап серии Гран-при Skate Canada пройдёт в Ванкувере с 29 по 31 октября.

Ранее в ФФККР рассказали о сложной ситуации с получением виз для участия в Skate Canada.