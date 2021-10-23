Магнитогорский «Металлург» обыграл «Сочи» в серии буллитов

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В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» из Магнитогорска одержал победу над ХК «Сочи».
Магнитогорский «Металлург» обыграл «Сочи» в серии буллитов
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

Встреча, проходившая на площадке ледового дворца «Большой», завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 3:2 (Б).

Дубль в составе «Металлурга» оформил Филипп Майе, у хозяев отличились Павел Шэн и Иван Мищенко. Решающая шайба в серии на счету Егора Яковлева.

Магнитогорцы лидируют в турнирной таблице Восточной конференции и добыли третью победу подряд. «Сочи» занимает 12-е место на Западе.

Ранее «Ак Барс» обыграл «Авангард» в матче КХЛ.

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