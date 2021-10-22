«Ак Барс» обыграл «Авангард» в матче КХЛ

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Казанский «Ак Барс» на своём льду в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) переиграл омский «Авангард».
«Ак Барс» обыграл «Авангард» в матче КХЛ
  • © ak-bars.ru

Игра, которая прошла на «Татнефть Арене» в Казани, завершилась со счётом 3:2 в пользу команды из столицы Татарстана.

Победную шайбу забросил 20-летний Илья Сафонов. В этот момент «Ак Барс» находился на льду в меньшинстве. Также отличились Кирилл Петров (5-я минута) и Дмитрий Воронков (22-я).

В составе омской команды шайбы забросили Петер Цегларик (9-я) и Владимир Жарков (40-я).

«Ак Барс» прервал шестиматчевую победную серию «Авангарда».

Ранее сообщалось, «Локомотив» переиграл в гостях «Барыс» в матче КХЛ.

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