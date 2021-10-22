«Локомотив» переиграл в гостях «Барыс» в матче КХЛ

Ярославский «Локомотив» обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч, который состоялся в Нур-Султане, завершился со счётом 4:1 в пользу российской команды.

В составе «Локомотива» шайбы забросили Артём Анисимов (на 16-й минуте), Максим Шалунов (на 28-й минуте), Алексей Марченко (на 55-й минуте) и Павел Кудрявцев (на 58-й минуте). У «Барыса» отличился Якоб Лилья (на 44-й минуте).

В следующем матче, который состоится 24 октября, «Локо» на выезде сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Барыс» в этот же день примет на своём льду череповецкую «Северсталь».

Ранее сообщалось, что СКА разгромил «Куньлунь» со счётом 7:0 в регулярном чемпионате КХЛ.