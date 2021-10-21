СКА разгромил «Куньлунь» со счётом 7:0 в регулярном чемпионате КХЛ

Петербургский СКА одержал разгромную победу над пекинским «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 7:0.

В составе армейцев дубли оформили Линден Вей и Йоонас Кемппайнен, а также по разу отличились Даниил Пыленков, Никита Гусев и Иван Морозов.

Для китайского коллектива это поражение стало пятым подряд.

В параллельном матче московский «Спартак» обыграл подольский «Витязь» со счётом 5:2.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» обыграл ЦСКА и одержал третью победу подряд в КХЛ.