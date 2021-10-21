«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА и одержал третью победу подряд в КХЛ

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Уфимский «Салават Юлаев» на выезде взял верх над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА и одержал третью победу подряд в КХЛ
  • © hcsalavat.ru

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. 

В составе армейцев отличились Артём Сергеев и Антон Слепышев. У башкирской команды шайбы забросили Александр Кадейкин, Маркус Гранлунд и Сакари Маннинен. 

Для уфимцев эта победа стала третьей подряд.

«Салават» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, а ЦСКА располагается на пятой строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» забросило три безответные шайбы «Нефтехимику» в матче КХЛ.

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