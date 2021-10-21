«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА и одержал третью победу подряд в КХЛ
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Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
В составе армейцев отличились Артём Сергеев и Антон Слепышев. У башкирской команды шайбы забросили Александр Кадейкин, Маркус Гранлунд и Сакари Маннинен.
Для уфимцев эта победа стала третьей подряд.
«Салават» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, а ЦСКА располагается на пятой строчке на Западе.
Ранее сообщалось, что московское «Динамо» забросило три безответные шайбы «Нефтехимику» в матче КХЛ.