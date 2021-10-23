Бывший соперник Фёдора Емельяненко назвал россиянина лучшим тяжеловесом в истории ММА

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Бывший чемпион Pride и Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Антонио Ногейра поделился мнением о своем бывшем сопернике — россиянине Фёдоре Емельяненко.
Бывший соперник Фёдора Емельяненко назвал россиянина лучшим тяжеловесом в истории ММА
  • РИА Новости

«Он мировой кумир. Для меня Фёдор — это лучший тяжеловес в истории. Очень стратегически грамотный и быстрый боец, многие годы оставался непобеждённым. Да, есть фактор времени, ему уже 45 лет, а бойцы показывают лучшие выступления в другом возрасте. Но я всё равно всегда болею за него», — заявил Ногейра в интервью порталу mmafighting.com.

Бой на турнире Bellator 269 между 45-летним Емельяненко и 36-летним Тимоти Джонсоном состоится 23 октября на «ВТБ Арене» в Москве.

Легендарный российский боец дважды побеждал Ногейру единогласным решением — в марте 2003-го и декабре 2004 года.

Ранее Гаджиев допустил, что Фёдор Емельяненко завершит карьеру в случае победы над Джонсоном.

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