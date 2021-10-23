Источник: «Фиорентина» попытается продать Кокорина в зимнее трансферное окно

Итальянская «Фиорентина» попытается продать российского нападающего Александра Кокорина во время зимнего трансферного окна.

«В январе «Фиорентина» вернётся на трансферный рынок. Очевидно, необходимы новые люди, чтобы подготовиться к уходу Влаховича. В приоритете — центрфорвард, он обязательно придёт в команду. Команде нужны два новых игрока в атаку и, возможно, ещё один центральный нападающий. Хотя бы потому, что зимой Александра Кокорина выставят на продажу. Приключение русского в «Фиорентине» подошло к концу. На практике он почти не играл, и сегодня клуб не может позволить себе не иметь альтернативы Влаховичу, с которым, вероятнее всего, попрощается в июне, а не в середине сезона», — цитирует итальянского журналиста Никколо Чеккарини Fiorentinanews.

В нынешнем сезоне 30-летний Кокорин провёл три матча в чемпионате Италии и не отметился результативными действиями. Контракт россиянина рассчитан до 2024 года.

Ранее итальянский журналист La Nazione дал Кокорину прозвище Кокогол.