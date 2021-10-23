Итальянский журналист La Nazione дал Кокорину прозвище Кокогол

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Итальянский журналист La Nazione Бенедетто Феррара иронично прокомментировал выступление в Серии А Александра Кокорина, который практически не играет за «Фиорентину».
Итальянский журналист La Nazione дал Кокорину прозвище Кокогол
  • © Джузеппе Маффиа
  • РИА Новости

«Тот, кто пользуется флорентийскими каникулами, так это мифический Кокогол. Он приобрёл туристический пакет в агентстве. В него входят экскурсии по городу, абонемент на трамвай в направлении Кареджи и возможность пообедать в столовой спортивного центра с игроками «Фиорентины», — цитирует журналиста Fiorentina News.

Феррара также предположил, что 30-летний российский форвард может стать следующим Джеймсом Бондом вместо Дэниела Крейга. А фильм с его участием будет называться «Нет времени играть».

Кокорин в сезоне-2021/22 принял участие в трёх матчах после восьми туров чемпионата Италии. В общей сложности он провёл на поле 28 минут и не отметился полезными действиями.

Россиянин перешёл в «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. Сумма сделки составила €4,5 млн.

Ранее сообщалось, что Кокорин из-за повреждения не сможет сыграть 24 октября в матче девятого тура с «Кальяри».

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