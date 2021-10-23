Матыцин поздравил Елистратова, победившего на этапе КМ по шорт-треку в Пекине

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Министр спорта России Олег Матыцин поздравил Семена Елистратова с победой на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира по шорт-треку, который проходит в Пекине.
Матыцин поздравил Елистратова, победившего на этапе КМ по шорт-треку в Пекине
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Поздравляю Семёна Елистратова с блестящей победой на этапе Кубка мира по шорт-треку в Китае! Наш спортсмен, победитель Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, является одним из самых опытных и наиболее титулованных шорт-трекистов в составе сборной России. Соревнования в Пекине — тестовые в преддверии Олимпиады, они через несколько месяцев будут проходить на той же арене. Уверенное выступление лидера сборной России не только станет для него неоценимым опытом, но и позволяет нам надеяться, что он продемонстрирует хорошие результаты на зимних Играх-2022. Я поздравляю с успехом нашего спортсмена тренеров национальной команды, а также Союз конькобежцев России», — заявил Матыцин.

Второе место на дистанции 1500 м занял представитель Казахстана Адиль Галиахметов, а тройку лучших замкнул Кай Ан из Китая.

Ранее сообщалось, что Елистратов завоевал золото на этапе Кубка мира по шорт-треку в Пекине.

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