Кафельников рассказал, кого считает фаворитом в матче «Зенит» — «Спартак»

Экс первая ракетка мира, известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча московского клуба в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита».

«Зенит» — явно выраженный фаворит в матче со «Спартаком». Не знаю, кто будет подменять Жиго в завтрашнем матче. Все эти вопросы нужно задавать главному тренеру красно-белых — Рую Витории. Ему виднее, кого ставить: он будет нести ответственность за результат», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Матч 12-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» состоится 24 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — 19:00 мск.

Ранее Кафельников высказался о матче «Спартака» с «Лестером».