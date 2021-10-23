Кафельников рассказал, кого считает фаворитом в матче «Зенит» — «Спартак»

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Экс первая ракетка мира, известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча московского клуба в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита».
Кафельников рассказал, кого считает фаворитом в матче «Зенит» — «Спартак»
  • РИА Новости

«Зенит» — явно выраженный фаворит в матче со «Спартаком». Не знаю, кто будет подменять Жиго в завтрашнем матче. Все эти вопросы нужно задавать главному тренеру красно-белых — Рую Витории. Ему виднее, кого ставить: он будет нести ответственность за результат», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Матч 12-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» состоится 24 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — 19:00 мск.

Ранее Кафельников высказался о матче «Спартака» с «Лестером».

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