Пресняков сравнил РПЛ с чемпионатом Монголии в прогнозе на матч «Зенит» — «Спартак»

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Заслуженный артист России, болельщик московского «Спартака» Владимир Пресняков — старший поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России по футболу столичной команды с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
Пресняков сравнил РПЛ с чемпионатом Монголии в прогнозе на матч «Зенит» — «Спартак»
  • РИА Новости

«Очень сомневаюсь, что у нас получится обыграть «Зенит». Возвращаемся в наш местный чемпионат Монголии, здесь уже можно делать всё что угодно. «Спартак» не силен сейчас, честно говоря. Ничьей буду рад», — цитирует Преснякова «Спорт-Экспресс».

Пресняков выразил опасение, что арбитры в предстоящем матче могут быть предвзяты к «Спартаку».

«Посмотрим на судейство. Ещё же есть ВАР, там уже не раз проявлялись газовые происшествия. Судьи — люди подневольные, что же поделать», — добавил он.

Игра «Зенит» — «Спартак» пройдёт в Санкт-Петербурге 24 октября. Начало матча — в 19:00 мск. Главный арбитр встречи — Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

«Спартак» (17 очков) идёт на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» (23) лидирует в чемпионате.

Ранее Сергей Семак заявил, что Малком и Клаудиньо могут пропустить матч со «Спартаком».

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