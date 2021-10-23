Пресняков сравнил РПЛ с чемпионатом Монголии в прогнозе на матч «Зенит» — «Спартак»
- РИА Новости
«Очень сомневаюсь, что у нас получится обыграть «Зенит». Возвращаемся в наш местный чемпионат Монголии, здесь уже можно делать всё что угодно. «Спартак» не силен сейчас, честно говоря. Ничьей буду рад», — цитирует Преснякова «Спорт-Экспресс».
Пресняков выразил опасение, что арбитры в предстоящем матче могут быть предвзяты к «Спартаку».
«Посмотрим на судейство. Ещё же есть ВАР, там уже не раз проявлялись газовые происшествия. Судьи — люди подневольные, что же поделать», — добавил он.
Игра «Зенит» — «Спартак» пройдёт в Санкт-Петербурге 24 октября. Начало матча — в 19:00 мск. Главный арбитр встречи — Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.
«Спартак» (17 очков) идёт на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» (23) лидирует в чемпионате.
Ранее Сергей Семак заявил, что Малком и Клаудиньо могут пропустить матч со «Спартаком».