Кофрие рассказал о задачах «Спартака» на сезон-2021/22

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Защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал, на какое место претендует столичный клуб в чемпионате России по футболу сезона-2021/22.
Кофрие рассказал о задачах «Спартака» на сезон-2021/22
  • РИА Новости

«Думаю, мы должны быть в тройке. Но будем пытаться бороться и за чемпионство. Это наша цель. Тем более с учётом того, как мы играли перед паузой на сборные», — цитирует 24-летнего бельгийца «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем Кофрие считает, что «Спартак» способен полностью выложиться в Лиге Европы и выйти из группы. А уже в плей-офф красно-белые будут стараться побеждать от матча к матчу.

Кофрие перешёл в «Спартак» из «Сент-Трюйдена» в конце лета. Бельгиец провёл за красно-белых шесть матчей.

«Спартак» сыграет с «Зенитом» 24 октября в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

Ранее член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника Арсена Захаряна в «Спартак».

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