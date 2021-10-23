Степашин — о переходе Захаряна в «Спартак»: Арсену в «Динамо» хорошо
«Не знаю, откуда берутся новости про переход Захаряна в «Спартак». Арсену в «Динамо» хорошо. В «Спартаке» пускай сами мучаются», — цитирует Степашина «Чемпионат».
Захарян в сезоне-2021/22 провёл в РПЛ 12 матчей, в которых забил два мяча и сделал пять результативных передач.
18-летний хавбек сыграл первый матч за основной состав «Динамо» в ноябре 2020 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до 2024 года.
Ранее тренер «Динамо» Андрей Воронин высказался о возможном переходе Захаряна в «Спартак».