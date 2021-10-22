Воронин — о переходе Захаряна в «Спартак»: тогда я уйду из «Динамо»
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
«Если Захарян перейдёт в «Спартак», я из «Динамо» уйду. Я в том плане, что он никогда не перейдёт в «Спартак», — цитирует Воронина «РБ Спорт».
Он также считает, что 18-летнему полузащитнику «Динамо» рано переходить в клуб Бундеслиги, поскольку он ещё слишком молод и может не справиться с давлением в иностранном клубе.
«Оставьте ребёнка в покое. Пусть он играет, набирается опыта и приносит пока пользу здесь», — сказал Воронин.
Захарян в сезоне-2021/22 провёл в РПЛ 12 матчей, в которых забил два мяча и сделал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» может приобрести полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.