«РБК Спорт»: полузащитник «Динамо» Захарян может перейти в «Боруссию»

Дортмундская «Боруссия» может приобрести полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.

Об этом сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источник в дортмундском клубе.

«Глава скаутского отдела «Боруссии» Маркус Пилава следит за Захаряном. Пристально изучать Арсена стали во время молодёжного чемпионата Европы. Полузащитник понравился скаутской службе, и дортмундскому клубу было предложено рассмотреть его кандидатуру на возможный трансфер», — сказал источник.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл восемь матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Динамо» победило над «Сочи» в матче восьмого тура РПЛ благодаря голу Захаряна.