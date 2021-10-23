Тактаров назвал фаворита боя между Фёдором Емельяненко и Джонсоном

Бывший боец смешанных единоборств, актёр и кинопродюсер Олег Тактаров поделился ожиданиями от боя между Фёдором Емельяненко и Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269 в России.

«Джонсону — 36 лет, а Фёдору — 45. У них огромная разница в возрасте, девять лет. Я очень переживаю за такие вещи, впечатлительным лучше не смотреть. Вряд ли Емельяненко является фаворитом в этом бою», — цитирует Тактарова «РБК Спорт».

По мнению Тактарова, Джонсон — очень сильный боец. Он выразил надежду, что американец не будет находиться в оптимальной физической форме. Тогда у Емельяненко будет шанс на победу.

Поединок состоится 23 октября на турнире Bellator 269 в Москве. Бой станет главным событием вечера. На счету 45-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений, один бой с его участием признан несостоявшимся. 36-летний Джонсон одержал за карьеру 15 побед и потерпел семь поражений.

Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко оказался легче Джонсона почти на 13 кг.