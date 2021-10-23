Бой Рабаданова на турнире Bellator 269 отменён из-за коронавируса у Белых

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что поединок между российскими бойцами Гаджи Рабадановым и Александром Белых на турнире Bellator 269 отменён.

«У соперника Рабаданова нашли ковид, бой отменяется. Желаем здоровья ему и всего наилучшего», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

Нурмагомедов должен был выступить секундантом Рабаданова.

Bellator 269 состоится 23 октября в Москве. В главном бою вечера сразятся легенда смешанных единоборств россиянин Фёдор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.

Ранее сообщалось, что Емельяненко оказался легче Джонсона почти на 13 кг.

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