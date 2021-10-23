Гол Гурьянова принёс «Далласу» победу над «Лос-Анджелесом» в матче НХЛ

«Даллас Старз» в овертайме в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл «Лос-Анджелес».

Игра, которая прошла на льду арены «Американ Эйрлайнз Сентер» в Далласе, завершилась со счётом 3:2 в пользу команды из Техаса.

В составе «Далласа» шайбы забросили Тайлер Сегин (20-я минута), Миро Хейсканен (51-я) и Денис Гурьянов (65-я). У «Лос-Анджелеса» отличились Анже Копитар (18-я) и Габриэль Виларди (38-я).

Ранее сообщалось, что российские нападающие клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов входят в топ-5 лучших бомбардиров на старте сезона.