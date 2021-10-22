Овечкин и Кузнецов входят в пятёрку лучших бомбардиров НХЛ

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Российские нападающие клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов входят в топ-5 лучших бомбардиров на старте сезона.
Овечкин и Кузнецов входят в пятёрку лучших бомбардиров НХЛ
  • AP

Александр Овечкин имеет на своём счету четыре забитые шайбы и четыре результативные передачи. Евгений Кузнецов забил три шайбы и сделал пять результативных передач. У обоих хоккеистов на счету по восемь очков.

Первое место в списке бомбардиров занимает форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 11 (6 + 5) баллов.

Ранее в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» на своём льду проиграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 1:4.

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