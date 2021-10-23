Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на Skate America
Российские фигуристы получили от судей 80,36 балла.
Второе место занимают их соотечественники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (75,43). На третьем месте идут Рику Миура и Рюити Кихара (72,63) из Японии.
Алина Пепелева и Роман Плешков (64,15 балл) из России занимают шестое место.
Skate America проходит в Лас-Вегасе.
Ранее заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что ряд российских фигуристов не получили канадские визы для участия в этапе Гран-при в Ванкувере.