Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на Skate America

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу в соревнованиях пар на этапе Гран-при США по фигурному катанию.

Российские фигуристы получили от судей 80,36 балла.

Второе место занимают их соотечественники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (75,43). На третьем месте идут Рику Миура и Рюити Кихара (72,63) из Японии.

Алина Пепелева и Роман Плешков (64,15 балл) из России занимают шестое место.

Skate America проходит в Лас-Вегасе.

Ранее заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что ряд российских фигуристов не получили канадские визы для участия в этапе Гран-при в Ванкувере.