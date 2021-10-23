Карацев — о полуфинале с Хачановым: на корте будет один победитель

Россиянин Аслан Карацев поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Кремля по теннису со своим соотечественником Кареном Хачановым.

«Люблю ли играть с соотечественниками? Это сложно, но на корте мы играем, работаем, понимаем, что здесь один победитель, а за кортом можно уже пообщаться», — цитирует Карацева «Спорт-Экспресс».

Он напомнил, что их матч последний в программе дня, поэтому будет достаточно времени на восстановление. Игра пройдёт 23 октября.

«К матчу с Кареном мне нужно подготовиться и физически, и морально, показать свой лучший теннис», — заключил он.

Карацев (второй номер посева) в четвертьфинале переиграл Жиля Симона из Франции со счётом 6:4, 6:3. Хачанов (третий номер посева) одержал победу над австралийцем Джоном Миллманом — 7:5, 7:6 (7:4).

Ранее российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала поражение в четвертьфинале от представительницы Чехии Маркеты Вондоушовой.