Павлюченкова — о поражении в Кубке Кремля: не хватило сил

Короткая ссылка
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала поражение в четвертьфинале от представительницы Чехии Маркеты Вондоушовой.
Павлюченкова — о поражении в Кубке Кремля: не хватило сил
  • AP

«Честно — не хватило сил. Уже изначально был нервный сезон: за месяц дважды летали туда-обратно в Америку. Хотелось максимально хорошо провести домашний турнир, но было тяжело. 4:1 вела, была более свежая, но потом как будто закончились силы. Всё равно находила варианты бороться, до последнего верила, что смогу повернуть матч в свою сторону, но не получилось», — сказала Павлюченкова на пресс-конференции.

Она также прокомментировала теннисный календарь.

«Ни в одном виде спорта нет такого реально длинного календаря, прям чтобы с 1 января, а иногда и с конца декабря начинались турниры. У ребят ещё длиннее сезон: до конца ноября — до декабря», — добавила теннисистка.

В четвертьфинале россиянка проиграла Вондоушовой со счётом 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

Ранее Александрова обыграла Соболенко и вышла в полуфинал Кубка Кремля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить