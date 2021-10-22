Павлюченкова — о поражении в Кубке Кремля: не хватило сил

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала поражение в четвертьфинале от представительницы Чехии Маркеты Вондоушовой.

«Честно — не хватило сил. Уже изначально был нервный сезон: за месяц дважды летали туда-обратно в Америку. Хотелось максимально хорошо провести домашний турнир, но было тяжело. 4:1 вела, была более свежая, но потом как будто закончились силы. Всё равно находила варианты бороться, до последнего верила, что смогу повернуть матч в свою сторону, но не получилось», — сказала Павлюченкова на пресс-конференции.

Она также прокомментировала теннисный календарь.

«Ни в одном виде спорта нет такого реально длинного календаря, прям чтобы с 1 января, а иногда и с конца декабря начинались турниры. У ребят ещё длиннее сезон: до конца ноября — до декабря», — добавила теннисистка.

В четвертьфинале россиянка проиграла Вондоушовой со счётом 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

Ранее Александрова обыграла Соболенко и вышла в полуфинал Кубка Кремля.