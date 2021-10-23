Кобелев заявил, что «Динамо» демонстрирует чемпионский футбол
- РИА Новости
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«Если они будут играть так каждый матч, то, возможно, станут чемпионами», — цитирует Кобелева «Спорт-Экспресс».
Вместе с тем он подчеркнул, что не стоит переоценивать победу бело-голубых в матче 12-го тура РПЛ над «Химками» (4:1), поскольку подмосковный клуб — не самый сильный соперник.
«Особенно мне понравился третий гол — Тюкавина», — сказал Кобелев.
«Динамо» набрало 23 очка и догнало лидирующий в чемпионате «Зенит».
Ранее Сандро Шварц заявил, что «Динамо» одержало заслуженную победу над «Химками».