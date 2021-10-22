Шварц заявил, что «Динамо» одержало заслуженную победу над «Химками»

Главный тренер столичного «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над подмосковными «Химками» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

«Мы полностью доминировали и одержали заслуженную победу. Стандартные положения — это важный момент в любой игре, и тут нужно отдать должное нашему тренерскому штабу, который очень хорошо разобрал этот компонент игры, и мы забили два мяча, — заявил Шварц в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» разгромило «Химки» в матче РПЛ со счётом 4:1.

В составе бело-голубых дубль оформил Вячеслав Грулёв (на 26-й и 60-й минутах). Мячи также забили Никола Моро (на 12-й минуте) и Константин Тюкавин (на 52-й минуте). У «Химок» отличился Кемаль Адеми (на 90-й минуте).

«Динамо» набрало 23 очка и догнало лидирующий в чемпионате «Зенит». «Химки» с 11 очками занимают 13-е место.

Ранее сообщалось, что Малком и Клаудиньо могут пропустить матч со «Спартаком».