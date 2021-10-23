Тюкавин — о победе над «Химками»: мог забить больше

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Нападающий столичного «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал победу над подмосковными «Химками» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
Тюкавин — о победе над «Химками»: мог забить больше
  • РИА Новости
  • © Константин Тюкавин

«Хорошо, что нам удалось победить и приблизиться к первой строчке в турнирной таблице. Сегодня у меня было много голевых моментов. Жаль, что не удалось забить больше», — цитирует Тюкавина «Чемпионат».

19-летний форвард добавил, что теперь стоит отдохнуть и начать готовиться к игре групповой стадии Кубка России с «Оренбургом» и матчу 13-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Динамо» переиграло «Химки» со счётом 4:1. Тюкавин отличился на 52-й минуте матча.

Московский клуб набрал 23 очка и догнал лидирующий в чемпионате «Зенит».

Ранее Сандро Шварц заявил, что «Динамо» одержало заслуженную победу над «Химками».

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