Тюкавин — о победе над «Химками»: мог забить больше
- РИА Новости
- © Константин Тюкавин
«Хорошо, что нам удалось победить и приблизиться к первой строчке в турнирной таблице. Сегодня у меня было много голевых моментов. Жаль, что не удалось забить больше», — цитирует Тюкавина «Чемпионат».
19-летний форвард добавил, что теперь стоит отдохнуть и начать готовиться к игре групповой стадии Кубка России с «Оренбургом» и матчу 13-го тура РПЛ с «Зенитом».
«Динамо» переиграло «Химки» со счётом 4:1. Тюкавин отличился на 52-й минуте матча.
Московский клуб набрал 23 очка и догнал лидирующий в чемпионате «Зенит».
Ранее Сандро Шварц заявил, что «Динамо» одержало заслуженную победу над «Химками».